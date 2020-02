Caroline Tensen in tranen bij heftigste ‘Five Days Inside’ tot nu toe

De laatste aflevering van ‘Five Days Inside’ is zowel bij de kijkers als bij presentatrice Caroline Tensen erg hard binnengekomen.

In de aflevering van dinsdagavond was te zien hoe Caroline op bezoek ging bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Op de Hartenberg in Wekerom zijn woede-uitbarstingen, automutilatie of brandstichting dagelijkse kost en ook Caroline ontkomt hier niet aan.

Tijdens haar verblijf bij de KOB, de kortdurende observatie- en behandelafdeling, maakt ze het nodige mee.

Complexe zorgvraag

Op de afdeling wordt onderzocht wat cliënten nodig hebben om goed te functioneren. Het team werkt met mensen die door hun complexe zorgvraag nergens meer terecht kunnen. Caroline krijgt dan ook vooraf te horen dat de bewoners vaak ontoerekeningsvatbaar zijn, maar desondanks hoopt ze wel contact met hun te kunnen maken. “Ik vind het heel spannend, maar heb er ook zin in,” zo vertelt ze voor haar bezoek nog in de camera.

“Het is te veel”

Caroline komt onder andere in contact met bewoonster Sam van 18, die 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden. Sam was toen ze binnenkwam suïcidaal, iets wat ook duidelijk te zien is aan haar arm vol littekens. Hoewel ze inmiddels is gestopt met snijden, gaat het op de vierde dag van Caroline helemaal mis: Sam besluit zichzelf toch weer pijn te doen en slaat ook nog eens haar hele kamer kort en klein. De jonge vrouw moet uiteindelijk door maar liefst vier man in bedwang worden gehouden. Caroline kan het bijna niet aanzien: “Het is te veel. Ze moest zo erg huilen. Mijn hart brak.”

Heftige situatie

Caroline is vooral erg onder de indruk van de inzet van de begeleiders, die dag en nacht voor de cliënten klaar staan. Als één van de bewoners vroeg in de ochtend helemaal doorslaat, proberen de begeleiders met het nodige geduld de situatie weer onder controle te houden. Caroline weet echter niet wat ze meemaakt. “Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik sta helemaal te trillen, dit is zo heftig,” zo vertelt ze door het geschreeuw heen.

Reacties Twitter

Als de presentatrice na de vijf dagen terugblikt, is ze duidelijk aangeslagen. “Het was een bewogen week, maar wel mooi. Wat ik allemaal gezien en meegemaakt heb, dat ga ik nooit meer vergeten. Ik ben ongelofelijk dankbaar voor mijn eigen leven.” vertelt ze in tranen. Caroline blijkt niet de enige te zijn die onder de indruk is van de situatie: op Twitter wordt er meelevend gereageerd op de aflevering en dan ook met name op het goede werk van de begeleiders:

Gisteren #fivedaysinside bij @sheerenloo mooi programma, wat goed er aandacht is voor mensen met een intensieve begeleidingsvraag. Mooi dat we jullie (bewoners) verhaal mochten horen, waardering voor de begeleiders. — Rene Bomhof (@BomhofRene) February 19, 2020

Ik vind het z’n mooi en bijzonder programma! Je leert zoveel over onderwerpen waar je je normaal helemaal niet zo in verdiept. Toevallig is deze aflevering vlak bij huis en waar je niet vaak komt maar nu toch een heel andere wereld ziet❤️. #fivedaysinside — Mirandaa (@gwo0nmii) February 18, 2020

#fivedaysinside teruggekeken, blijft schrijnend om te zien dat het voor sommigen moeilijk is om een juiste plek te vinden, waar ze zich veilig en fijn genoeg voelen. — Leonie712 (@twitleonie) February 19, 2020

Mooi beeld van goede verpleeghuiszorg. Niks misstanden in de zorg, maar mooie en lieve betrokken verzorgenden die liefdevol zorgen voor mensen die dat nodig hebben 💖 #fivedaysinside — Michelle Nijdam (@MichelleNijdam) February 11, 2020

Wat gaat dat door merg en been dat gekrijs. Ik zou daar niet mee om kunnen gaan, zo-veel respect voor die begeleiders #fivedaysinside — mari_que? 🌍🏳️🌈 (@watzijnweuit) February 18, 2020

Zit #FiveDaysInside te kijken. Even weer zo’n besef momentje dat ik toch een mooi beroep heb en ik mag zorgen voor deze geweldige maar kwetsbare doelgroep ❤ #LoveMyJob. #Dementie. #Broeder. #WerkenInDeZorg. — Rick 🏳️🌈 (@_Rick93) February 11, 2020

Bron: RTL 4. Beeld: Brunopress