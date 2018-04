Hoera, hoera, hoera: Caroline Tensen krijgt een lintje

Het is een bijzondere dag voor presentatrice Caroline Tensen. Vandaag werd ze namelijk geridderd in de orde van Oranje-Nassau.

De dag voor Koningsdag vindt traditiegetrouw de lintjesregen plaats. Iedereen die zich op wat voor manier dan ook inzet voor de samenleving, krijgt deze dag een lintje uitgereikt. Ook Caroline Tensen werd in het zonnetje gezet.

Orange Babies

De presentatrice kreeg een lintje omdat ze zich sinds 1999 inzet voor Orange Babies. Die stichting biedt moeders en baby’s met hiv in Afrika een helpende hand. Daarnaast maakt Caroline zich ook nog eens sterk als ambassadrice van het KWF en Stichting Doen. Kortom: dat lintje is niet meer dan terecht. En vriend Leco van Zadelhoff is begrijpelijkerwijs apetrots:

Naast Caroline kregen onder meer ook actrice Jenny Arean, voormalig politica Laetitia Griffith en predikant Rob Visser een lintje.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Het Parool. Beeld: Instagram, Brunopress.