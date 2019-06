Caroline Tensen wist niet dat Dionne presentatie 'DNA onbekend' overneemt

Aangezien Dionne Stax de overstap naar AVROTROS maakt, zal zij later dit jaar de nieuwe presentatrice van DNA onbekend worden.

Tot grote verbazing van de huidige presentatrice Caroline Tensen.

Geen idee

“Het is dat jij mij dit nu vertelt. Ik wist van niks”, legt ze uit in een interview met het AD. Verder wil Caroline er niks over kwijt. “Ik ga zo eerst even met de producent bellen”, zegt ze. De presentatrice hoopte eigenlijk dat ze het programma mee zou kunnen nemen met haar overstap naar RTL.

Logische gedachte

Tuvalu, de producent van het programma, kan deze gedachte wel begrijpen. “DNA onbekend is zo verklonken met Caroline Tensen dat het denkbaar was dat het met haar mee naar RTL zou gaan”, legt de producent uit. “Maar AVROTROS en de publieke omroep vinden het programma dusdanig belangrijk dat dit niet gaat gebeuren.”

In november maakt Caroline de overstap naar RTL. Haar programma Eén tegen 100 mag ze daarentegen wel meenemen.

Bron: AD.