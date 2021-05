Caroline van Eeden showt vol trots haar nieuwe stulpje

De afgelopen weken hebben artsen meerdere keren een bierdopje uit een slokdarm van jongeren moeten halen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waarschuwt daarom nu voor het nieuwe, levensgevaarlijke drankspel, waarbij jongeren een bierdop inslikken.

Bij het spel gooien de deelnemers een bierdop, ook wel kroonkurk genoemd, in een beker met drank. Als het lukt moet iemand anders dit glas in één keer leegdrinken. Grote kans dus dat de jongeren per ongeluk ook het bierdopje naar binnen klokken.

Het spel lijkt populair in het noorden. Want de Groningse artsen moesten de laatste tijd opvallend vaak bierdoppen verwijderen. Ook in Twente zijn een aantal jongeren na het spelen van het drankspel in het ziekenhuis terecht gekomen, schrijft RTL Nieuws.



Bierdop inslikken

Volgens het ziekenhuis is het heel gevaarlijk om een bierdop in te slikken. De dopjes zijn namelijk groot en scherp en kunnen schade veroorzaken aan de slokdarm en maag. De slokdarm is ongeveer even groot als een bierdop. In het ergste geval ontstaan er scheuren in de slokdarm en zou er een buis moeten worden aangebracht.

Bierdop uit slokdarm verwijderen

Het verwijderen van de bierdop uit het lichaam is overigens geen pretje. Dit gebeurt met een gastroscoop, dit is een flexibele slang die via mond naar binnen gaat. De dop wordt vervolgens met een netje ‘gevangen’.

