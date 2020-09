Caroline van Eeden vertelt in een interview met De Telegraaf dat ze graag weer contact wil met Martien Meiland. Sinds het vertrek van Caroline elf maanden geleden hebben de twee elkaar niet meer gesproken.

Huisvriendin Caroline van Eeden verliet Chateau Marillaux na onenigheid met familie Meiland. Het samenwonen bleek toch iets te intens. “Inmiddels gaat het weer goed met me en kan ik ook volmondig zeggen dat mijn deur voor Martien wagenwijd open staat. Onze wegen zijn gescheiden en we verloren elkaar uit het oog, maar ik voel absoluut geen rancune richting de familie. Soms pas je even niet meer bij elkaar, maar het liefst zou ik zo snel mogelijk weer een lekker wijntje met Martien drinken. Ik mis hem”, vertelt Caroline in het interview.