840.000 kijkers zien Caroline flink bedrag winnen voor zieke dochter in 'Deze quiz is voor jou'

In Deze quiz is voor jou zien we wekelijks hoe Linda de Mol meerdere kandidaten blij maakt met mooie geldbedragen. Voor 1 persoon is een hoofdrol weggelegd: die krijgt aan het einde van de quiz een enorm bedrag mee naar huis.

Die persoon is altijd iemand die het geld goed kan gebruiken. Het bijzondere van de quiz is dat niemand van tevoren weet wie deze persoon is, ook hij of zij zelf niet. 4 BN’ers doen hun uiterste best om aan de hand van quizvragen zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen.

Noodlot

Zaterdagavond vormden Jan-Joost van Gangelen en Toine van Peperstraten een team, net als Victor Abeln en Sergio Vyent (First dates). Zij speelden voor Caroline, die opgegeven was door dochter Roos. Caroline en haar man Koos hebben een groot gezin met 7 kinderen. Omdat hun huis wel een opknapbeurt kon gebruiken, besloten ze de badkamer te verbouwen. Maar net op het moment dat die aangeschaft was, sloeg het noodlot toe.

Acute leukemie

Dochtertje Isabella, de jongste van het stel, bleek acute leukemie te hebben. Caroline stopte met werken en vanaf dat moment ging al het geld en alle aandacht naar Isabella. Gevolg: de nieuwe badkamer staat al ruim een jaar in dozen in de woonkamer omdat het geld voor de aannemer ontbreekt. Dochter Roos vond het genoeg geweest. De badkamer moet er komen, haar jonge zusje moet warm kunnen douchen. En dus gaf ze haar moeder op.

Onwijze opluchting

De 4 BN’ers speelden zaterdagavond maar liefst € 44.525 euro bij elkaar, waarna het leukste moment van de avond volgde: het bekendmaken van de winnaar. Caroline wist duidelijk niet wat haar overkwam toen zij op het grote scherm verscheen. Eenmaal bijgekomen vertelde ze aan Linda dat ze nog net niet onder een gieter moeten douchen, dat alles lekt en dat het water in de kelder staat. De dozen met daarin de badkamer staan in de woonkamer, onder een kleedje en met een plantje ervoor.

Als Linda vraagt hoe het momenteel met Isabella gaat, vertelt ze dat ze nog volop in behandeling is, maar dat de kansen gelukkig goed zijn. Het gewonnen geldbedrag noemt ze “een onwijze opluchting”.

We spraken Linda de Mol onlangs over haar nieuwste film ‘April, May en June’. Daarbij vroegen we onder andere wanneer ze voor het laatst iets liefs gedaan heeft voor een ander:

