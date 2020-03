Dít is momenteel de grote carrièredroom van Meghan Markle

Nu Meghan en Harry niet langer officieel lid zijn van het Britse koningshuis, moeten ze op een andere manier voor brood op de plank zorgen. Hoewel ze waarschijnlijk nog meer dan genoeg op de bank hebben staan, heeft Meghan in elk geval 1 grote droom om wat extra inkomsten binnen te hengelen.

De voormalige Duchess of Sussex wil namelijk niets liever dan haar acteerwerk weer oppakken. En Meghan heeft haar zinnen vooral op een rol in een superheldenfilm gezet, meldt Daily Mail. Een bron zou de krant hebben verteld dat Meghan haar agent Nick Collins de schone taak heeft gegeven om een goede rol voor haar te vinden. Volgens die bron is Meghan ‘beschikbaar en staat ze open voor de beste voorstellen’.

Terug naar Hollywood

Meghan verwierf natuurlijk grote bekendheid met haar rol als Rachel Zane in de razend populaire serie Suits. Als lid van het Britse koningshuis lagen haar acteerklussen even stil. Maar nu haar man Harry en zij uit de Britse royal family zijn gestapt, wil ze wel weer aan de slag in Hollywood. Eerder dit jaar wist ze al een voice-over klus binnen te slepen voor Disney. Nu wil ze dus een beetje in datzelfde straatje blijven, door een rol in een superheldenfilm te bemachtigen.