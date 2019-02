Verrassend carrièrenieuws voor weerman Piet Paulusma

We kennen hem allemaal van zijn dagelijkse uitspraak ‘Oant moarn’. Het is nog maar de vraag of we die beroemde woorden volgend jaar nog horen uit de mond van de weerman. Hij gaat eind dit jaar SBS verlaten.

Talpa laat weten dat de samenwerking met Piet Paulusma in goed overleg wordt beëindigd. De Friese weerkenner werkte maar liefst 23 jaar bij SBS. Hij begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fryslân, waar hij al snel verslag mocht doen tijdens twee ijskoude winters.

Paulusma viel zo goed in de smaak bij de kijkers, dat hij zelfs zijn eigen programma kreeg. Iedere dag kon je na nieuwsprogramma ‘Hart van Nederland’ kijken naar ‘Piets weer’. Wat hij volgend jaar gaat doen, is nog niet bekend.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP