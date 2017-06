Verrassend: nieuwe carrièrestap voor boerin Bertie

Boerin Bertie Steur heeft besloten dat het tijd is voor een nieuw avontuur. Ze gaat namelijk haar debuut maken als professioneel grappenmaker.

Zo gaat ze meedoen aan als stand up comedian in het tweede seizoen van Celebrity Stand-up op Comedy Central.

En dat is zeker een verrassende carrièreswitch voor de plattelandskenner.

Fans

Ze zegt grappen te zullen gaan maken over haar vroegere uitgaanstijd en over de vreemde mensen die ze weleens tegenkomt in haar achtertuin. “Sommige fans zijn echt schaamteloos”, vertelt ze aan het AD.

Spannend

Over haar nieuwe stap zegt ze: “Misschien dat ik mensen zelfs ga verrassen, want ze verwachten toch niets van mij. De meeste kijkers kennen mij nog steeds van Boer zoekt Vrouw en herinneren zich vooral dat ik heel stil was. Toen ik hiervoor benaderd werd, zag ik er wel een uitdaging in. Camera’s interesseren me niet zoveel, maar een zaal vol publiek voor mijn neus is toch wel een heel ander verhaal. En je moet het in je eentje doen.”

Avontuur

Bertie zegt niet teveel te vertellen over haar tijd in het populaire programma Boer Zoekt Vrouw. Ze heeft het juist over die tijd daarvoor, in haar grappen. Zo ging ze vroeger regelmatig flink stappen. “Ik was zeker niet één van de eersten die wegging. Ik vertel ook iets over mijn avontuurtjes. Het was een leuke tijd en ergens ook noodzaak, omdat ik op vrouwen val en in Zeeland is het moeilijk om een leuke vrouw in het uitgaansleven te vinden.”

Het hele interview met Bertie van het AD kun je hier lezen.

