Nadat prins Harry en Meghan Markle wereldkundig maakten een stapje terug te doen, liet het stel tegelijkertijd weten financieel onafhankelijk te willen worden. Hoe precies was nog niet helemaal duidelijk, maar nu lijkt de nieuwe carrièrestap van Harry bekend.

Dat meldt Daily Mail woensdagmorgen.

Financieel onafhankelijk

De hertog en hertogin van Sussex verdelen hun tijd tussen Engeland en Canada en lieten eerder al weten meer tijd en aandacht in hun liefdadigheidsfonds te willen gaan stoppen. Ook werd gefluisterd dat Meghan haar acteerwerk weer zou gaan oppakken. Wat prins Harry zou gaan doen was nog niet duidelijk.

Amerikaanse bank

Woensdag meldt Daily Mail echter dat Harry onder meer in gesprek is met de financiële sector en met de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Harry zou in november 2019 al gesproken hebben met de bank, lang voordat hij en Meghan lieten weten geen senior royals meer te willen zijn.

Geldzaken

Deze carrièrestap zal de Britse prins geen windeieren leggen. De bank gaat Harry geen geld betalen, maar door zijn naam aan de bank te verbinden, gaat hij naar alle waarschijnlijkheid flink wat geld binnenharken. Het Britste koningspaar was eerder al bij een evenement van een andere grote bank in Miami aanwezig en kreeg daar naar verluidt maar liefst €457.000 voor.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Brunopress