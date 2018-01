Verrassende carrièreswitch voor boerin Bertie

Nadat boerin Bertie door haar deelname aan ‘Boer Zoekt Vrouw’ een echte Bekende Boer werd, liet ze al zien dat ze ook een echte Robinson is, maar nu laat Bertie zich wéér van een andere kant zien.

Boerin Bertie gaat namelijk een hele andere kant op: ze gaat vloggen. Na BN’ers als Simon Keizer en Gerard Joling gaat de beroemde boerin ook beginnen met vloggen. Daar zegt ze over in RTL Boulevard: “Ik heb voor dit jaar een plan: ik ga vloggen. Ik wil in mijn video’s laten zien wat er echt gebeurt op de boerderij. Je ziet heel veel namelijk niet. Ik wil niet alleen de leuke dingen laten zien, maar ook dingen waar de meningen over verdeeld zijn. Zo ben ik bijvoorbeeld niet biologisch en gebruik ik nog bestrijdingsmiddelen. Daar heb ik wel een mening over.”

Liefdesnieuws

Naast haar carrièreswitch heeft Bertie nog meer groot nieuws. Niet zomaar nieuws, maar liefdesnieuws. Er zit namelijk een huwelijksaanzoek aan te komen. Bertie is het aanzoek op dit moment aan het plannen en uiteindelijk zal het ook te zien zijn in de vlogs. “Dit jaar zullen we niet gaan trouwen, maar misschien in 2019”, zegt Bertie. We wachten af…

Bron: RTLBoulevard. Beeld: KRO-NCRV/Hans-Peter van Velthoven.