Bijzondere carrièreswitch voor Gordon

Gordon is al zestien jaar één van de vaste gezichten van RTL, maar daar komt binnenkort verandering in. De zanger en presentator heeft namelijk een vijfjarig contract getekend met Talpa Network, het bedrijf van John de Mol.

De 49-jarige Gordon zal vanaf januari 2019 te zien zijn op SBS.

‘‘Grote dankbaarheid’’

Gordon laat weten dat de overstap in goed overleg is gegaan. ‘‘Ik heb er lang over na moeten denken om deze stap te zetten. RTL is altijd enorm goed voor me geweest en ik heb mezelf als presentator en jurylid enorm kunnen ontwikkelen. Ik verlaat RTL met grote dankbaarheid’’, aldus Gordon.

Nieuw avontuur

‘‘We leven in een snel veranderend medialandschap en Talpa Network biedt creatieve contentmakers zoals ik op dit moment de beste mogelijkheden. Ik ga een nieuw avontuur aan met John de Mol en dat voelt enorm vertrouwd en goed. Bij Talpa Network gaat het gebeuren de komende jaren. Daar wil ik bij zijn.’’

Trouwe fans

“De komst van Gordon betekent voor ons niet alleen het binnenhalen van een grote TV-persoonlijkheid, maar ook van een heel aantal trouwe fans,” zegt John de Mol. “Fans die wij met de kracht van Talpa Network willen bereiken met content die ze raakt.”

Bron: AD. Beeld: ANP