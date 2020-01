Leuke carrièreswitch voor Heel Holland bakt-winnaar Anna Yilmaz

In 2019 won thuisbakker Anna Yilmaz het programma Heel Holland bakt. Nu heeft Anna besloten te gaan stoppen met haar werk bij de Koninklijke Marine.

Sinds ze Heel Holland bakt heeft gewonnen is het voor haar steeds lastiger om haar passie voor bakken te combineren met haar werk bij de marine. Daarom maakt ze nu een carrièreswitch.

Taart

“Ik wil graag een koffiezaak openen in Amersfoort”, vertelt Anna enthousiast aan RTV Utrecht. “Zo eentje waar je ook een lekker stuk taart kunt krijgen. Maar ook een gezonde lunch, zodat je het stukje taart weer kunt compenseren. Daarnaast wil ik ook Turks eten gaan verkopen.” Ze hoopt de deuren van de koffiezaak eind dit jaar te openen.

Leidinggeven

Anna zit al 10 jaar bij de marine, dus dat wordt voor haar enorm omschakelen, zegt ze. “Ik heb de mazzel dat ik alles heb mogen doen bij de marine. Ik heb er veel meegemaakt en de laatste jaren was ik leidinggevende. Dat kan weer van pas komen als ik straks personeel heb.”

Even wennen

Toch is ze ook bang dat ze met wat ‘opstartproblemen’ te maken krijgt. “Bij defensie denken we totaal niet commercieel. Dat moet ik dus wel echt gaan leren. Daarnaast kan ik personeel natuurlijk geen orders gaan geven zoals we dat bij defensie doen. Daar is alles heel erg hiërarchisch.” Wanneer ze precies bij de marine zal stoppen, kan Anna nog niet vertellen.

