Wauw! Geweldige carrièreswitch voor Ilse de Lange

Dat Ilse de Lange één van de allerbeste zangeressen van Nederland is, dat wisten we al. Maar dat ze ook kan acteren? Ze mag het ons gaan bewijzen.

Ilse heeft namelijk een geweldige gastrol gescoord in een televisieserie. En Ilse de Lange zou Ilse de Lange niet zijn als ze dit niet groots aan zou pakken.

De countryzangeres heeft namelijk een rol te pakken in de hitserie Nashville en dat is best wel een big deal. De Amerikaanse televisieserie is ontzettend populair en wordt in maar liefst 225 landen (!) uitgezonden.

Het is de eerste keer dat Ilse gaat acteren en ze heeft er ontzettend zin in: ze vertrekt zondag al naar de countryhoofdstad. De opnames van de 4 afleveringen waarin Ilse te zien zal zijn vinden de komende maanden plaats. Wij kunnen niet wachten op het resultaat!

Ilse de Lange is overigens niet de eerste Nederlander in de serie: ook acteur Michiel Huisman had een seizoen lang een vaste bijrol.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP