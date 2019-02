Johnny de Mol maakt een interessant carrière-uitstapje

Na acteren en presenteren op tv, keert Johnny de Mol zich nu ook tot de radio. Hij wordt eenmalig de dj van Sky Radio, maakt de radiozender bekend.

Maar niet zomaar ‘voor de leuk’.

Het vergeten kind

Nee, Johnny presenteert de ‘Sky Radio top 5 over 9’ met een nobel doel: aandacht vragen voor stichting Het vergeten kind. Daar is hij ambassadeur van. Vrijdag zal hij vijf van zijn favoriete nummers bespreken en laten horen. Eén daarvan is Je bent niet alleen, het liedje dat hij samen met Glen Faria zingt. De stem heeft ‘ie in ieder geval zeker om radioman of zanger te worden.

Johnny horen op de radio? Luister vrijdag dan om 09.05 uur naar Sky Radio.

Bron: Radio.nl. Beeld: ANP