Opvallende carrièreswitch voor Rob Geus

Rob Geus stopte in 2017 met zijn programma ‘De Smaakpolitie’ om zijn eigen restaurant in Barendrecht te beginnen. Om het 1-jarig jubileum van zijn restaurant: De Wensboom te vieren, start hij vanaf vrijdag een nieuwe onderneming.

In het restaurant werken mensen die problemen hebben met het vinden van een baan. Met zijn nieuwe onderneming wil Rob weer wat goeds doen voor een minder bedeelde groep mensen.

Bezorgdienst

De hygiënespecialist start een maaltijdenbezorgservice voor ouderen in de omgeving van Barendrecht. Rob Geus is niet tevreden over de bezorgservices die nu beschikbaar zijn voor ouderen. “Die maaltijden zijn vaak heel erg vet. Wij willen ouderen juist voorzien van gezond en voedzaam eten. De ouderen krijgen voor 8,50 euro een hoofdgerecht en een toetje.”

Succes

“Vanwege het jubileum wilde ik graag iets doen voor ouderen die niet veel te besteden hebben”, legt Geus uit. Zijn bezorgservice zal vanaf vrijdag 2 dagen per week maaltijden gaan bezorgen. “Wanneer het goed gaat, breiden we het uit met meer dagen.”



Bron: AD.nl Beeld: ANP.