Verrassende carrièreswitch voor schaatsster Jorien ter Mors

Schaatsster Jorien ter Mors (28) maakt vandaag leuk nieuws bekend: ze heeft een eigen sieradenlijn ontworpen. Op Instagram deelt ze een paar foto’s van het resultaat.

Als schaatsster haalt Jorien ter Mors wereldwijd de ene na de andere medaille binnen. Dat brons, zilver en goud ligt haar wel, moet ze gedacht hebben. Ze komt natuurlijk niet zomaar met een eigen sieradenlijn.

Goudsmeden

Op de website van haar sieradenlijn vanJorien legt Jorien uit dat het idee eigenlijk vanuit een grap is ontstaan. “We zaten aan tafel bij vanNienke sieraden in Heerenveen voor het laten zetten van de diamant in mijn Olympische ring”, legt ze uit. “Toen we kennismaakten, kwam spontaan de woordspeling ‘goudsmeden’ ter sprake. Nienke is dat letterlijk met het edelmetaal en ik ben het door het winnen van finales en gouden plakken.”

Eenvoud en stijl

“Op die manier ontstond een eerste idee voor een eigen sieraad en samen met Nienke ben ik tot de ontwerpen gekomen.” De combinatie van eenvoud en stijl moest volgens Jorien goed zichtbaar zijn in haar sieraden. Ieder sieraad is met zorg en oog voor detail handgemaakt door de goudsmeden van Nienke in haar atelier in Heerenveen.

Gesigneerde kaart

“Bij aankoop van elk sieraad ontvang je een persoonlijk gesigneerde kaart met de uitleg over de totstandkoming van het sieraad”, schrijft Jorien bij de foto’s op Instagram. Joriens sieradenlijn is vanaf nu officieel te koop. Online via haar eigen website of bij de goudsmederij vanNienke sieraden in Heereveen.

