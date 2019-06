Carry Slee: "Achteraf vind ik het niet zo gek dat ik een burn-out kreeg"

De afgelopen dertig jaar schreef ze tachtig boeken. Toch denkt de bijna 70-jarige Carry Slee nog lang niet aan stoppen. Wel doet ze het na een burn-out wat rustiger aan. Een gesprek over werkdrift, moederschap en de liefde.

In het ruime, lichte huis van Carry Slee hangt een opvallend schilderij in de woonkamer. Modern, enorm groot (“We moesten het een beetje afzagen aan de onderkant, anders paste het niet”) en in donkerblauwe tinten. Het werd gemaakt door Carry’s ex-geliefde: kunstenaar en illustrator Rudolf van Maanen, met wie ze een aantal jaar samenwoonde. Tot ze Elles ontmoette. Met haar is ze nog steeds samen, bijna 45 jaar alweer. Hoe vaak Carry Slee in al die tussenliggende jaren werd geïnterviewd, heeft ze niet bijgehouden. Vaak, dat wel. Dus zegt ze nu vast voor de zekerheid: “Meestal heb ik niet zo lang nodig, hoor. Ik ben na drie kwartier wel klaar.”

De afgelopen dertig jaar schreef ze maar liefst tachtig boeken waarvoor ze talloze prijzen won. Nu zit ze, afwachtend, rustig, een en al nuchterheid lijkt het, aan haar keukentafel boven een kop koffie.

Hoe gaat het op dit moment met je? “Hartstikke goed. Fijn hè, dat ik dat kan zeggen. Ik barst nog van de energie, dat is heel belangrijk. Ik ben nog steeds gezond en heb drie heerlijke kleinzoons van 1, 3 en 9, op wie ik samen met Elles twee dagen in de week pas. Dat is een geschenk. Mijn werk is ook nog hartstikke leuk. Eigenlijk ben ik erg blij dat het zo goed gaat.”

Je bent gelukkig weer gezond, maar vijf jaar geleden had je een burn-out. Hoe kwam dat? “Mijn lichaam zei ineens: ‘Hallo?’ Ik werkte heel hard in die tijd en had net mijn boek Strijken uitgebracht, een roman voor volwassenen over een schrijver die verlamd raakt door de druk om een nieuw boek uit te brengen en dan een burn-out krijgt. Een totaal ander soort boek dan wat ik normaal gesproken maak en gebaseerd op wat er met mijzelf aan de hand was. Ik had me wel voorbereid op kritiek, zo van: ‘Wat gaat Carry Slee nú weer doen?’ Maar ik had totaal niet zien aankomen dat dit boek helemaal niets deed. Het was zó raar. Ik kreeg geen recensies, niks. Terwijl ik er keihard aan had gewerkt.”

Hoe kwam die stilte? “Het blijft gissen, maar ik denk dat mensen gewoon niet wisten wat ze ermee moesten. En er komen natuurlijk ook enorm veel boeken uit, maar met die stilte kón ik gewoon even niks. Dus bóem, daar ging ik.”

Wat gebeurde er? “Ik had gewoon geen energie meer. Ik was niet somber, hoor. Ik voelde ergens ook wel nieuwsgierigheid. Na een paar maanden ben ik weer begonnen met werken, dat was beter. Alles bij elkaar duurde het een jaar voordat ik me weer goed voelde.”

Was dat ingewikkeld? “Achteraf vind ik het niet zo gek dat dit gebeurde, ik had altijd zó hard gewerkt, op een gegeven moment breekt dat je op. Mijn lichaam werd ouder, maar ik bleef op precies dezelfde manier doorgaan. Waarschijnlijk heb ik niet goed naar de signalen geluisterd. In de tijd die eraan voorafging, werd ik bijvoorbeeld wat trilleriger, dat was een teken.”

Hoe ben je erdoorheen gekomen? “Ik ben gaan mediteren, dat doe ik nog steeds elke ochtend en avond. Ik heb daar veel boeken over gelezen en cd’s over beluisterd, en ben het gewoon gaan doen. Ik vind het geweldig, het heeft me enorm geholpen.”

Haar partner Elles ontmoette ze halverwege haar twintiger jaren op de Academie voor Expressie in Amsterdam. Er was meteen een klik. “Ik had meteen een romantisch gevoel, zij twijfelde nog. Maar ik woonde intussen ook nog samen met Rudolf. Ik leerde hem kennen in een eenzame tijd, zijn achtergrond leek op die van mij. We gaven elkaar veiligheid, maar het voelde als een relatie tussen broer en zus. Met Elles kwam ineens ook een seksueel gevoel boven. Ik wist bij haar meteen: dit zoek ik. Dit wil ik.”

Maakte dat gevoel je daarmee ook meteen lesbisch? “Dat hoeft niet, je kunt ook echt op een persoon vallen. Maar ik kan toch wel van mezelf zeggen dat ik lesbisch ben. Denk ik.” Elles en jij stichtten uiteindelijk samen een gezin. Daar waren jullie destijds de tijd best mee vooruit. “Ja, wij waren een van de eerste stellen in Nederland. We hebben het samen met vrienden gedaan, Elles en ik hebben allebei een dochter gebaard. Die vrienden hebben later wel een rol gespeeld in het leven van de kinderen, maar niet heel veel. Het liep niet, voor mijn kinderen waren ze toch een soort indringer. Zij hadden gewoon twee moeders. En zo was het ook afgesproken, dus dat contact verwaterde.” Hoe werd er door de buitenwereld op jullie gezin gereageerd? “Het was best moeilijk, soms werden we wel gediscrimineerd. In Amsterdam ging het wel, maar in Zwitserland werden we van een camping weggestuurd omdat er over ons was geklaagd. Dat was een raar gevoel. Aan de andere kant waren we samen zo sterk dat het me niet zo veel uitmaakte wat de mensen dachten. En dat heb ik nog steeds.” Van welke conventies trek jij je bijvoorbeeld niets aan? “Van zo veel, en dat zou ieder mens moeten doen. Je bent op de wereld om je eigen weg te vinden, mensen kunnen van alles vinden. En ik begrijp dat het eng kan zijn om af te wijken, of iets anders dan ‘anderen’ te doen, maar je kunt maar beter voor je geluk gaan. Anders krijg je allerlei lichamelijke of geestelijke klachten.”

Het laatste woord is daar, het gesprek heeft op de minuut af 45 minuten geduurd. Carry: “Ik zei het toch?” ■

Interview: Liesbeth Smit. Fotografie: Petronellanitta