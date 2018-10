Carry Tefsen: “Mijn relatie met Ger is nog steeds stormachtig”

Een theatertournee ziet actrice Carry Tefsen (80) niet meer zitten, maar ze schreef wel een biografie, die binnenkort uitkomt. Ook in de liefde is het na bijna vijftig jaar nog steeds stormachtig en zo nu en dan zegt ze zelfs ja tegen een mooie rol. “Alleen als ik denk dat ik het aankan.”

Je schrijft in je boek ook over de mannen in je leven. Je bent al lang samen met Ger.

“Ik was nog getrouwd met Eddy toen ik hem tegenkwam. Met Ger ben ik nooit getrouwd, we zijn al bijna vijftig jaar samen, volgens mij zit dat wel goed.”

Voelde je relatie met Ger anders?

“Het is moeilijk uit te leggen. Hij heeft misschien een bepaalde invloed op mij die maakt dat ik het gevoel heb dat het door moet gaan. Er zijn natuurlijk best momenten dat je denkt: maak jij anders heel even een ommetje. Dat komt in ieder samengaan wel voor. Maar op een of andere manier denk ik steeds: het is waarschijnlijk nog niet afgelopen, we hebben nog iets te doen met elkaar.”

Je beschreef de relatie in het begin als stormachtig.

“Stormachtig is het wel gebleven. Maar als je ouder wordt, word je ook milder. Hij is 77, ik ben 80, we zijn blij dat we samen zijn. Het voelt prettig dat je niet alleen oud wordt en eenzaam bent. Nou denk ik niet dat ik eenzaam zou zijn als ik Ger niet had. Maar we zijn dankbaar dat we allebei nog leven. Veel mensen om ons heen zijn al de pijp uit, dat is raar hoor. Zeker toen ik met dit boek bezig was en al die ouwe foto’s weer zag. Hele groepen mensen zijn er niet meer. Jonkies uit de tijd dat aids uitbrak, veel dansers met wie ik werkte. Niemand wist hoe het zat en hoe daarmee om te gaan. En mensen van mijn leeftijd of wat ouder die er niet meer zijn. Naar en jammer. Soms zou ik zo graag nog eens met iemand een gesprek willen hebben. Met Lex Goudsmit bijvoorbeeld, of Guus Hermes.”

Je kondigde onlangs aan dat je geen theatertours meer wil doen. Zou je een mooie rol voor een productie in bijvoorbeeld Carré nog aannemen?

“Als ik het gevoel heb dat ik het aankan. Geestelijk denk ik dat het wel gaat, lichamelijk is het een beetje moeilijk. Ik ben strammer, eerder moe. Ik herstel minder gauw. Laatst werd ik nog benaderd voor een productie, maar ik vond het niet leuk genoeg.”

Er zullen niet veel actrices zijn die op latere leeftijd nog veel gevraagd worden voor rollen.

“Ach, het is ook niet zo dat er iedere week iemand aan de telefoon hangt. Ze kennen me en ze weten zo’n beetje wat ik kan. Het klinkt een beetje alsof ik kapsones heb, maar ik weet dat mensen mij graag zien in het theater. En dat weet die producent ook. Die denkt: als ik nou die Tefsen erin zet, dan komt er wel iemand. Zo werkt het gewoon.”

Hoe mooi als je op je tachtigste nog steeds die magneet bent.

Lacht: “Ja, dat is wel een leuk gevoel.”

MEER CARRY

Interview: Caspar Pisters. Beeld: Danique van Kesteren