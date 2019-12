Dit zijn de eerste beelden van Cas Jansen die na 20 jaar terugkeert in 'GTST'

Na twintig jaar kruipt Cas Jansen weer in de huid van Julian Verduyn. Hij komt na al die tijd weer terug in de soap Goede tijden, slechte tijden.

En volgens de acteur gaat ‘Julian Meerdijk nogal opschudden’.

Julian is terug in GTST

De makers van de soap geven nu de eerste beelden vrij van het moment dat Cas weer te zien is in GTST. ‘Ik ben terug’, klinkt het luid en duidelijk, als Rik hem vraagt wat hij komt doen. Dat belooft veel tumult.