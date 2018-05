Nieuwe interieurwinkel in Nederland heeft nu al een hit met dít product

Vrijdag opent de internationale interieurwinkel Casa zijn eerste vestiging in Nederland. De winkel in Utrecht is de eerste van veel Xenos-filialen in Nederland die worden vervangen door deze hippe woonwinkel.

Casa is een interieurketen van de familie Blokker. De keten heeft al 500 winkels in België, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Aruba en Marokko waar betaalbare producten voor in huis verkocht worden en daar komen 110 filialen in Nederland bij.

Wij waren natuurlijk héél nieuwsgierig naar deze nieuwe winkel en namen alvast een kijkje in de webshop (ja, die is er ook!) en op Instagram. Op Instagram deelt Casa regelmatig foto’s van nieuwe producten. Hier kunnen we dus al mooi even spieken wat er in de schappen komt te liggen.

Populair

Mooi servies, woonaccessoires, tuinmeubelen: wanneer je een kijkje neemt op het Instagram-account van Casa is de kans groot dat je jouw huis meteen een make-over wil geven. Maar je kunt het natuurlijk ook klein houden. Er is namelijk één product heel populair op de pagina en dat zijn deze bloempotjes op pootjes. Leuk, toch?

Een sneak preview van de eerste winkel van Casa. RetailTrends Media is aanwezig bij de officiële opening in Utrecht #retail pic.twitter.com/xeaZnqbWf8 — RetailNews (@RetailNews_NL) 31 mei 2018

Beeld: Casa.