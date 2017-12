Ken jij ze nog? Zó ziet de cast van 'Q & Q' er nu uit

Zat jij vroeger ook aan de buis gekluisterd als Aristides Quarles van Ispen en Wilbur Quant op de buis waren? Groot gelijk, in het dorpje Runkum was immer altijd wat te beleven.

En dat is ondertussen alweer 43 jaar geleden. Wij vroegen ons dus af: hoe gaat het tegenwoordig met de cast?

Q & Q

Aristides en Wilbur leerden elkaar in het bos kennen toen Aristides aan het fotograferen was. Wat toen in eerste instantie een mislukte foto lijkt te zijn, blijkt dat bij het ontwikkelen van de foto, er een dode man op de foto te zien is. Niemand in Runkum gelooft de jongens, dus moeten de jongens zelf op pad om de misdadiger op te sporen.

De cast

Aristides Quarles – Erik van ’t Wout

Na zijn rol bij Q & Q speelde Erik nog andere rollen bij onder andere ‘Dokter Vlimmen’ en ‘De Mannetjesmaker’. In de jaren ’90 heeft hij geregisseerd bij onder andere Baantjer, Spoorloos Verdwenen en Dokter Deen.

Ik ga columns schrijven over het maken van Nederlandse dramaseries. Interesse?Contact me via e.wout111@gmail.com pic.twitter.com/39QVikG0Dy — Erik van ’t Wout (@erikvantwout111) 7 mei 2014

Akkie Staan – Tamar Baruch

Na haar rol als Akkie speelde ze in de jaren ’80 in de film ‘Bastille’. Vervolgens had ze veel kleine rollen in Nederlandse films en ook in verschillende Franse films. Dat is niet alles, want Tamar was ook te zien in de comedyserie Willemspark en is stemacteur geweest in animatiefilms.

#sriraith Een bericht gedeeld door Tamar (@tamarbaruchofficial) op 10 Mei 2017 om 12:52 PDT

Wilbur Quant – Martin Perels

Na het spelen ‘Orimoa’ en Q & Q ging Martin niet verder als acteur. Hij werkte een tijd in de tricotbreierij van zijn vader en vertrok daarna voor 10 jaar naar Australië. Hij keerde terug naar Nederland, maar is op 44-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor.

Opa Reinier Quarles van Ispen – Bob de Lange

Na zijn carrière bij Q & Q was Bob nog te zien bij ‘De Stille Kracht’, ‘Van oude mensen, die dingen die voorbijgaan’ en ‘Pinkeltje’. Op 62-jarige leeftijd is hij overleden aan een hartaanval.

