Zó ziet de cast van ‘The Sound of Music’ er nu uit

Hoe oud of jong je ook bent: we kunnen allemaal een liedje uit The Sound of Music meezingen. De film is al meer dan 50 jaar oud en ook de acteurs zijn dus een jaartje ouder geworden.

Julie Andrews en Christopher Plummer speelden de hoofdrollen in de film en speelden daarna ook nog in een aantal andere films. Hoe zij (en de anderen) er nu uitzien, zie je in de video. Er zijn ook acteurs die na de film afscheid namen van de filmwereld en acteurs die helaas al zijn overleden.

Bron: HLN.be. Beeld: ANP.