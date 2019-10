Céline Dion reageert op commentaar op 'mager lichaam': 'Ik ben altijd dun geweest'

De laatste tijd krijgt Céline Dion veel kritiek over zich heen. Haar fans vinden haar ‘te mager’ en vinden dat ze ‘snel wat moet gaan eten’.

De zangeres is het commentaar nu zat en reageert met een duidelijk antwoord.

Altijd zo geweest

“Ik doe ballet. Ik doe veel stretching en ik train omdat het mijn geest, lichaam en ziel helpt”, zegt ze. “En als ik terug in de tijd kijk… toen ik 12 jaar oud was, was mijn gezicht ronder omdat je dan meer vet hebt als kind. Maar ik ben altijd heel dun geweest”.

Céline heeft 3 kinderen. In 2016 overleed haar man René Angélil, met wie ze meer dan 20 jaar samen was.

Daar heeft ze het nog altijd lastig mee. “Het was heel moeilijk om hem te zien lijden. Ik wist dat ik hem in vrede moest laten gaan en dat ik niet egoïstisch mocht zijn, door hem iets langer te laten blijven. Maar ik heb intussen geleerd elke dag nog van hem te houden. Ik zie hem in de ogen van mijn kinderen en dat maakt me sterker. Het heeft me geholpen door te gaan, terug het podium op te gaan en nieuwe passies te ontdekken.”

Bron: AD. Beeld: ANP