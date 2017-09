Ik keek een week geen GTST om te zien of ik het nog zou snappen

Je hoort het altijd: je kan een soap járen niet kijken en als je dan op een dag weer een aflevering ziet, dan lijkt het net alsof de tijd heeft stilgestaan. Libelle’s Coks testte uit of dit écht zo is door een week lang geen GTST te kijken.

Oké, een week géén GTST kijken is anders dan een paar maanden of een halfjaar de perikelen in Meerdijk volledig naast me neer te leggen, maar dat kon ik echt niet aan.

Ik kijk al zo lang Goede Tijden Slechte Tijden dat ik het me niet voor kan stellen om een week de levens van Laura, Ludo, Rik en Martine Hafkamp (die komt altijd weer terug) te missen.

En toch ging ik de uitdaging aan. Ik koos er daarom voor om gelijk die ene week na de zomerstop géén GTST te kijken, zodat ik de heftigste ontknopingen na de cliffhanger zou missen. Zou ik het snappen als ik de eerste week van het nieuwe seizoen zou skippen?

Je ziet het in de video.

