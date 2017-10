Een maand lang stuurde ik elke dag iemand een kaartje – dít leverde het op

We sturen tegenwoordig veel minder brieven en kaartjes naar onze familie en vrienden dan vroeger. Zonde, vindt Libelle’s Linda. Een kaartje krijgen is zó leuk, waarom sturen we ze dan zo weinig? Voor Libelle ging ze de challenge aan om een maand lang elke dag iemand een kaart te sturen. Maar heeft ze ook kaartjes teruggekregen?

In 10 jaar tijd is de hoeveelheid post die we in Nederland versturen gehalveerd. Dat merkt niet alleen PostNL, dat merk ik zelf ook. En hoewel ik het helemaal niet erg vind om minder rekeningen en administratieve rompslomp in de brievenbus krijgen, mis ik wel die ‘goeie ouwe tijd’ waarin je nog regelmatig een onverwacht postkaartje op de deurmat vond.

Nieuw impuls

Ik krijg heus af en toe nog wel een kaart, maar bijna altijd van dezelfde familieleden of vrienden. Elke keer als ik zo’n kaartje op de mat vind, maakt mijn hart een sprongetje: van wie is het, wat staat erop, is er iets te vieren? Ik klink nu misschien een beetje als een klein kind, maar ik weet zeker dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. Het is gewoon ontzettend leuk om een kaartje te krijgen en dat mag wel weer wat vaker gebeuren. Kortom: het versturen van kaartjes mag wat mij betreft een nieuw impuls krijgen. Ik geloof in het idee dat je met kleine acties dingen in gang kunt brengen, dus met dat in het achterhoofd besloot ik om zelf het goede voorbeeld te geven. En wel met een challenge: 30 dagen lang zou ik elke dag iemand een kaartje sturen.

Het resultaat

Het was soms best even zoeken naar een reden voor een kaartje, want er is lang niet elke dag een kennis jarig, of bevallen, of met pensioen gegaan, of gepromoveerd. Maar ook voor die dagen is er een oplossing: hoera voor de blanco of ‘zomaar’-kaart!

Uiteindelijk heb ik verstuurd:

5 verjaardagskaarten

4 geboortekaartjes

3 zwangerschapskaarten

2 verhuiskaartjes

3 beterschapskaarten

1 beterschap voor de hond-kaart

1 promotie op werk-kaart

1 nieuwe baan-kaart

2 bedankkaartjes

1 opkikkerkaartje

1 pensioenkaartje

2 ansichtkaarten vanaf vakantieadres

4 blanco/zomaar-kaartjes

En in mijn eigen brievenbus?

Het versturen van de kaartjes bleek dus niet zo’n probleem, ik kon elke dag wel iemand bedenken die een kaartje verdiende. Het ontvangen van kaartjes daarentegen… Het tweede doel van deze challenge was om anderen ‘aan te steken’, zodat ik zelf ook weer wat vaker een verrassing in de brievenbus zou vinden. Hoeveel kaarten ik terugkreeg, dat zie je in bovenstaande video!

Conclusie

Of ik nou veel kaarten terugkreeg of niet, het was in elk geval erg leuk om er elke dag 1 op de post te doen. En de mensen die ze ontvingen, lieten ook vrijwel allemaal via een appje weten dat ze ’t ontzettend op prijs stelden. Ik ga na deze maand dus gewoon door met kaartjes sturen, al zal het niet meer dagelijks zijn. En voor iedereen die er eentje van me krijgt; jullie hebben mijn adres! 😉

