Chantal Janzen open over de afstand die ze van haar werk heeft genomen

Chantal Janzen is een paar weken geleden voor de tweede keer moeder geworden van haar zoontje Bobby.

Ze geniet nu met volle teugen van de kraamtijd. “Die kun je nooit overdoen”, aldus Chantal.

Eventjes niet

Ze heeft dan ook duidelijk afstand genomen van haar werk. Niet alleen haar televisieprogramma’s, maar ook haar eigen magazine &C moet het eventjes zonder haar doen. “Ik vind het fijn om nu lange tijd aan mijn gezin en de baby te besteden. Niet dat de oppas na een paar weken tegen je zegt: nou dit is ‘m! De kraamtijd, de babytijd, die kun je nooit overdoen. En anders dan bij James, die in januari werd geboren, wordt het nu alleen maar lekkerder weer en is het heerlijk om naar buiten te gaan.”

Bij RTL is nu het nieuwe programma ‘Time to dance’ te zien. Daarin presenteert Chantal de show terwijl ze nog zwanger is van Bobby. Dat vindt ze niet raar en ze zei bewust ‘ja’ tegen deze klus. “Nou, als de finale ruim voor de uitgerekende datum zou zitten, vond ik het geen probleem. Het gekke is: als je zwanger bent, maakt het dus echt niet uit of het wel of niet doorgaat. Voor mij was het belangrijkste dat ik mijn zoontje goed en zonder stress ter wereld zou brengen.”

Op Instagram schrijft Chantal over haar presentatie, om verwarring te voorkomen: “Allemaal opgenomen toen ik nog een baby Bobby in mn buik had. Dat zeg ik erbij mocht je denken vnvd ‘Goh die is nog dik’, of ‘Goh die is alweer snel aan het werk’. Of je zegt zodra je me in beeld ziet alleen maar: ‘Goh..’. of ‘Jeetje..”.

Bobby bij zijn moeder:

Bron: AD. Beeld: ANP