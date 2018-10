Chantal en Angela maken samen groot nieuws bekend

Chantal Janzen en Angela Groothuizen deden de laatste tijd samen wat geheimzinnig. Nu klappen ze uit de school.

Ze maken groot nieuws bekend. Want, wat willen de vrouwen? Doorbreken in Amerika.

Chantal is samen met Angela gespot op een foto van het nieuwe Amerikaanse televisieprogramma The World’s Best. Het is een wereldwijde talentenjacht.

De juryleden zijn Drew Barrymore, RuPaul Charles en Faith Hill en het programma wordt gepresenteerd door James Corden. Dat zijn vrij bekende namen. Veel kan Chantal er niet over zeggen, maar dit laat ze weten aan RTL Boulevard: “Het nieuws is dat het geen Nederlands programma is, maar een programma op de Amerikaanse televisie waar wij aan mee werken.” Ze heeft het samen met Angela naar haar zin in Los Angeles, waar alles gebeurt. “Het is fantastisch om dat hier mee te maken. Niet alleen als publiek, maar dat je daar aan mee mag werken.”

Hier zie je ze in de achtergrond zitten:

Chantal deelde eerder deze foto, waarop te zien is hoe ze met haar gezin in LA is:

