Chantal Bles deelt schattig filmpje van haar dansende dochter Jada (3)

Styliste Chantal Bles geniet volop van haar dochtertje Jada (3). Vorig jaar werd er bij Jada een grote tumor ontdekt, waar ze onlangs van genezen is. Om te laten zien hoe trots Chantal is, deelt ze een video waarop Jada vrolijk danst.

“Gaat hier prima! Na het zien van de finale van The voice of Holland stond Jada extra vroeg op vanochtend (5:00) en is ze nog niet gestopt met optreden! Josh wordt er ook heeeeel relaxed van”, schrijft ze bij de vrolijke video.

Advertentie

Heupjes los

Met een microfoon in haar handen beweegt Jada haar heupjes op de muziek. Ze is heerlijk aan het dansen en ondertussen steekt ze nog haar duim op om te laten weten dat ze het helemaal naar haar zin heeft zo. Ook hun pasgeboren zoontje Josh vindt het allemaal wel prima en ligt lekker op z’n buik te relaxen.

Rollercoaster

Een ochtend waar Chantal wel van kan genieten. Chantal en haar man en voormalig autocoureur Robert Doornbos hebben namelijk een hele zware periode achter de rug. Bij hun dochtertje Jada (3) werd vorig jaar een grote tumor ontdekt. Het gezin kwam in een rollercoaster van chemotherapieën en operatie terecht. Tussendoor is Chantal ook nog eens bevallen van hun zoon Josh (6 maanden). Maar na 10 maanden strijden kreeg de familie eindelijk goed nieuws: Jada is genezen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP