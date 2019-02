Chantal Bles deelt bijzonder moment met dochtertje Jada

Chantal Bles werkt al 8 seizoenen mee aan The Voice of Holland, maar vrijdag was een éxtra bijzondere werkdag voor de styliste. Ze kon namelijk voor het eerst haar dochtertje Jada meenemen naar werk.

Jada is nog maar kortgeleden genezen van kanker, wat dit moment natuurlijk extra bijzonder maakt voor Chantal. Op Instagram plaatst de styliste een foto van Jada’s bezoekje.

‘Extra gezegend’

“Vandaag was weer een dag met een gouden randje,” zo schrijft ze bij het kiekje. “Jada kon voor het eerst een kijkje nemen op mama haar werk! Ik werk al 8 seizoenen, vanaf dag 1 mee aan dit ongekende succesvolle programma waar ik heel trots op ben. Dit jaar is dat heel anders geweest.. Ik voel mij daarom extra gezegend dat ik Jada dit mocht laten zien! Ze heeft iedereen leren kennen en ze was erg onder de indruk..Toen ik haar vroeg wat ze het leukste vond toen zei Jada, de kleding kamer mama!” aldus Chantal.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Bles (@chantalbles) op 15 Feb 2019 om 1:00 (PST)

