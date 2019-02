Opluchting: Chantal Bles deelt een prachtige foto van dochter Jada

Chantal Bles en haar man, autcoureur Robert Doornbos, hebben een ontzettend zware tijd achter de rug. Na een achtbaan van operaties en chemotherapie blijkt hun dochtertje Jada nu kankervrij. Voor de stylist betekent het dat ze weer aan een toekomst durft te denken.

Op Wereld Kanker Dag kregen Chantal en Robert het geweldige nieuws dat de kleine Jada schoon is. Hoewel het meisje de komende jaren nog om de drie maanden echo’s en scans moet ondergaan ter controle, gaat er een zucht van opluchting door de familie. Het gezin kon afgelopen weekend dus extra hard genieten van het zonnetje.

Feestje

Op Instagram deelt Chantal een emotioneel bericht gepaard bij een foto die ze van hun meisje maakten. “Voor ons is geen moment meer zomaar een moment… we maken overal een feestje van, iedere dag weer. We maken ons niet druk meer om veel te veel onbelangrijke dingen maar zien juist het mooie overal in en voelen ons gezegend voor iedere dag dat we het leven kunnen vieren!”

