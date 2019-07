Chantal Bles deelt lief maar emotioneel bericht op verjaardag zoontje Josh

Hiep hiep hoera! Josh, het zoontje van Chantal Bles, is vandaag jarig. Om dit te vieren deelt Chantal een lief kiekje en een raak berichtje op Instagram.

“Alweer 1 jaar geleden kwam jij op deze wereld. Een wereld die voor ons op zijn kop stond”, begint ze het emotionele bericht. “De meest vreselijke momenten maakte jij draaglijk voor ons maar vooral voor je zus!”

Tumor

Chantal Bles en autocoureur Robert Doornbos hebben een heftige tijd achter de rug. Bij dochtertje Jada (3) werd ongeveer 13 maanden geleden een tumor in haar hersenen ontdekt. Op dat moment was Chantal hoogzwanger van zoontje Josh. Eerder dit jaar werd Jada gelukkig weer schoon verklaard. Al blijft het altijd spannend of de kanker wegblijft.

Energie

Josh heeft in zijn eerste levensjaar dan ook veel meegemaakt, maar hij bleef altijd sterk. “Je bent een krachtig mannetje met een energie dat ongekend mooi is. Altijd een lach! Zo vrolijk en lief!”, gaat Chantal verder. “We houden zoveel van jou… dank je wel Joshi boy dat je ons hebt uitgekozen als je familie. Wij zullen er altijd voor jou zijn!”

Taart en cadeaus

Het wordt een mooie dag vandaag voor Josh, want Chantal en Robert pakken groots uit. “Vandaag mag jij je eerste taart eten! En cadeaus uitpakken en knuffelen we je nΓ³g veeeel meer!”

Bron: Instagram. Beeld: ANP