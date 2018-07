Chantal Bles openhartig over angst die ze heeft na geboorte zoontje

Styliste Chantal Bles en voormalig autocoureur Robert Doornbos zijn afgelopen woensdag trotse ouders geworden van hun tweede kindje. Maar deze geboorte bracht de nodige angsten met zich mee voor Chantal.

Hun eerste kindje, de tweejarige Jada, is namelijk ernstig ziek. Een aantal weken geleden moest het jonge meisje een zware operatie ondergaan waarbij er een tumor uit haar lijfje werd verwijderd.

Bang

“Een nieuw leven geven. Eerlijk gezegd was ik een beetje bang voor alles wat ons mannetje te wachten staat,” begint Chantal. “Wat ons te wachten staat, en vooral wat onze Jada te wachten staat.” Op de foto die Chantal daarbij deelde is haar zoontje rustend op haar borst te zien en geeft Robert een kus.

Kracht

Ondanks de pijn die Chantal heeft vanwege Jada’s slechte gezondheid, geeft de kleine Josh hen kracht. “Maar jij lieve Josh, jij geeft ons en de familie nu al zoveel mooie energie, liefde en kracht. Wat ben je een bijzonder geschenk… We zullen er altijd voor je zijn.” Ook Robert deelde een prachtig plaatje van zijn twee kinderen, waarbij Jada haar kleine broertje Josh een kus geeft.

Herstellen

Jada herstelt nu thuis in de vertrouwde omgeving met haar nieuwe broertje bij haar. Na de operatie deelde Chantal eerder op Instagram: “Jada heeft veel pijn gehad, maar nu zijn we weer thuis en werken we aan haar herstel. Er zullen nog vele chemo’s en bestralingen volgen, maar nu met een gezonde toekomst in het vooruitzicht.”

Powerkoppel

Nicolette van Dam, het nichtje van Chantal Bles, deelde gisteren ook haar emoties. “Tranen van geluk… Welkom mooi lief neefje Josh! Zo blij dat je er bent! Trots op lieve sterke Chantal en natuurlijk op Robert. Wat een powerkoppel”, schreef ze. Vandaag deelde ze een foto waarbij haar dochtertjes ongeduldig wachten om hun neefje te ontmoeten.

