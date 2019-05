Chantal Bles openhartig over heftige periode toen haar dochter kanker had

Chantal Bles en haar gezinnetje hebben een heftige tijd achter de rug. Ongeveer 13 maanden geleden werd er bij dochtertje Jada (3) een tumor in haar hersenen ontdekt.

In een interview met RTL Boulevard vertelt ze over deze verdrietige periode.

Advertentie

Grieperig

“Ik zou jullie eigenlijk even mee willen nemen naar het moment dat je dus als ouder in het kamertje van de arts zit”, begint Chantal te vertellen. “De artsen komen terug binnengelopen nadat ze een echo hebben gemaakt bij je dochter, omdat ze al een tijdje niet zo lekker was. Grieperig, dachten wij. Maar als moeder denk je dat er nog iets meer aan de hand is.”

Niet goed

“Dan komen ze tegenover je zitten en zegt de arts meteen: ‘Het is niet goed'”, vertelt de styliste. “Hoezo het is niet goed? Je begint te trillen en dan vertellen ze je dat je dochter een tumor heeft van 12 bij 12 centimeter en mogelijk uitzaaiingen.” Zoiets mag volgens Chantal alleen in film gebeuren. Het is verschrikkelijk om dat als ouder mee te moeten maken.

Genezen

“Helaas moet je vandaag de dag kanker linken aan de dood”, legt ze uit. “Maar kinderkanker kán worden genezen.” Bij de ziekte van Jada kunnen ze 80% van de gevallen genezen, maar bij vele andere soorten kanker overleven mensen deze verschrikkelijke ziekte vaak niet. Er is dan ook veel onderzoek nodig, maar die onderzoeken kosten heel veel geld. Daarom probeert Chantal zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de Nacht van het kind.

Controles

Jada is gelukkig schoon verklaard, maar dit betekent nog niet dat ze is genezen. Het blijft altijd spannend of de kanker wegblijft. Tot haar 18e moet ze iedere 3 maanden terug naar het ziekenhuis voor een controle.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP