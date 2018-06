Chantal Bles openhartig over doodziek dochtertje (2): "Rollercoaster van chemotherapieën en operaties"

Het 2-jarige dochtertje van Chantal Bles is ernstig ziek, werd eerder dit jaar bekend. Wat Jada precies heeft, werd nog niet bekendgemaakt. Nu vertelt de styliste er openhartig over.

“Lang hebben jullie geen leven gezien op mijn pagina”, vertelt Chantal over de radiostilte op haar Instagram, bij een foto van haar dochtertje. “Dit komt omdat ons leven stilstond. Helaas zijn de geruchten waar en is ons kleine prinsesje Jada erg ziek.”

Chemotherapieën en operaties

Ongeveer twee maanden geleden is er een grote tumor bij haar ontdekt, zo onthult de moeder. Mét uitzaaiingen. “Ondertussen zijn we in een rollercoaster beland van chemotherapieën en operaties.”

Vrolijk

Een loodzware periode voor het gezin, dat hun tweede kind verwacht. Maar, zo vertelt Chantal: “Jada is heel sterk en nog steeds zo vrolijk. Wat leren we veel van ons kleine, bijzondere meisje.” Ze wordt behandeld in het Prinses Máxima Centrum, waar ze volgens Chantal “in de beste handen” is. “We vechten samen met een traan en een lach.”

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, Brunopress