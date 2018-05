De baby van Chantal Janzen heeft al flink wat kracht in zijn lijfje zitten, blijkt uit deze foto

Baby Bobby is pas zeven weken oud, maar is al sterker dan je zou verwachten. Op een foto die Chantal deelt op Instagram is te zien hoe de kleine zijn hoofdje optilt.

Alsof het niets is, ‘kijkt’ de kleine in een spiegeltje.

Motorische ontwikkeling

Natuurlijk is ieder kind anders en hetzelfde geldt voor de (motorische) ontwikkeling. Maar over het algemeen kan een baby pas ná twee maanden zijn hoofdje enkele seconden optillen als hij op zijn buik ligt. Met drie maanden houden ze dat wat langer vol en kunnen ze hun hoofdje ook stabiel houden als ze vanuit een lig- naar zithouding gaan. En met vijf maanden hebben ze de sturing van hun hoofdje écht helemaal door en kunnen ze van hun rug op hun buik rollen.

Puppyvet

Ach, alles op z’n tijd. ‘Lekker belangrijk’, horen we de nuchtere Chantal al zeggen. De presentatrice besteedt dan ook geen aandacht aan het opgetilde hoofdje, maar aan iets heel anders en grappigs betreffende Bobby’s armpjes. “Hij heeft geen elastiekjes om z’n pols of zo. Da’s puppyvet.”

Ik vind dit heel fijn. Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 20 Apr 2018 om 7:38 (PDT)

Bron: Instagram, Ouders van Nu. Beeld: ANP

