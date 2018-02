Chantal Janzen showt flinke babybuik op lieve foto met zoontje

Vorig najaar maakte Chantal Janzen bekend dat ze zwanger is van haar tweede kindje. De presentatrice is in het voorjaar uitgerekend. Met nog een paar maandjes te gaan, is haar babybuik inmiddels ook al goed te zien.

Op Instagram deelt Chantal regelmatig een video van haar prachtige babybuik, maar zo’n mooie foto als deze deelde ze nog niet eerder. Chantal is namelijk voor haar eigen tijdschrift met haar zoontje James op de foto gegaan. Op de foto is haar, inmiddels flinke, babybuik goed te zien. En wat staat haar zoontje er schattig op:

Beeld: ANP.