Dat schiet al op: Chantal Janzen deelt kiekje van haar prominente babybuik

Chantal Janzen is hoogzwanger en trakteert haar volgers op kiekjes van haar inmiddels prominente babybuik. Dat duurt niet lang meer!

Wanneer Chantal precies is uitgerekend is niet bekend, maar ze gaf al wel weg dat het kindje ‘ergens in het voorjaar’ geboren wordt.

Fiet fieuw

De presentatrice wordt overspoeld met complimenten over hoe prachtig zwanger zie is. Zo ook door collega John Williams, “Ziet er goed uit”, en Jandino Asporaat, “Fiet fieuw”.

Tweede kindje

Dit wordt het tweede kindje dat Chantal samen met haar man Marco krijgt. Ze zijn al de trotse ouders van hun 9-jarige zoontje James, die dus grote broer wordt. Marco heeft twee dochters (27 en 22 jaar) en een zoon (19 jaar) uit een eerdere relatie, waar Chantal dus de stiefmoeder van is.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram



