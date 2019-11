Chantal Janzen blikt terug op heftige periode na bevalling: “Waar zijn we aan begonnen?”

Voor Chantal Janzen was de kraamperiode na haar tweede bevalling niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Op Instagram deelt de ze een kiekje die ze destijds naar haar man Marco stuurde en het bijschrift liegt er niet om.

Op de foto is Chantal samen met haar tweede zoontje Bobby te zien. “Flashback Friday met een selfie die ik destijds naar mijn man stuurde met het onderschrift: ‘Waar zijn we aan begonnen?’.” Zo schrijft de presentatrice.

Hechtingen en kraamtranen

Chantal laat weten dat ze in deze periode veel pijn had van haar hechtingen, maar ook last had van kraamtranen, vermoeidheid, pigmentvlekken en uitslag. Toch kan ze ondanks alles haar geluk niet op met de kleine Bobby en is ze nog steeds enorm dankbaar voor haar zoontje. Dat haar foto erg herkenbaar is voor andere moeders, blijkt wel uit de reacties die eronder staan. Zo reageert Annemarie Keizer: “Haha yep! Dat is het echte leven.” Ook vinden haar volgers haar eerlijkheid erg verfrissend. “Die #instawaardige foto’s word ik soms best moe van.. Dit daarentegen hou ik van ! Gewoon zoals het is en je bent een prachtige mama ook zonder slaap en Leco,” zo reageert iemand.

Bron: Instagram. Beeld: ANP