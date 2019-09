Chantal Janzen laat met déze foto zien dat Bobby groeit als kool

Chantal Janzen is maar wat trots op haar zoontjes James en Bobby. Bobby is alweer ruim 1,5 jaar oud en groeit ontzettend hard.

En dat deelt moeder Chantal graag met haar miljoen volgers op Instagram.

Te zien is op de nieuwe foto die de presentatrice deelt dat Bobby al voorzien is van meerdere tanden. Zijn moeder vindt het vooral een ondeugende blik. ‘Die is wat van plan’, schrijft ze bij het plaatje. En ook zegt ze: ‘Hier komen de problemen aan, hoor’.

De eerste foto van de zoontjes van Marco en Chantal samen, gemaakt in april 2018:

Dit bericht bekijken op Instagram Bobby and James❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 5 Apr 2018 om 12:30 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP