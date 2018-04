Smelt: Chantal Janzen deelt zoete foto van zoontje James en baby Bobby

Chantal Janzen beviel twee weken geleden van zoontje Bobby. Het ventje is nu al beste vriendjes met zijn grote broer James (9).

Dat blijkt wel uit een nieuwe foto die de 39-jarige presentatrice van haar jongens op Instagram deelt.

Lang haar

Baby Bobby ligt heerlijk op de borst van zijn grote, lieve broer. “Liefde. En best lang haar bovenop”, schrijft Chantal bij het kiekje, waarop op het hoofdje van de kleinste inderdaad een flinke pluk donshaar te zien is.

Zwangerschapsverlof

Chantal geniet volop van haar zwangerschapsverlof. Heerlijk, met het lenteweer. Zo ging ze vorige week voor het eerst met Bobby in de kinderwagen naar buiten.

Full house

Bobby is het tweede kindje dat Chantal samen met haar man Marco op de wereld heeft verwelkomd. Marco heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk. Dat is dus een gezellige boel in huize Janzen, met vijf kinderen aan de ontbijttafel.

Liefde. En best lang haar bovenop❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 13 Apr 2018 om 5:47 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Instagram

