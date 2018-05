Chantal Janzen geniet met 'lachende' baby Bobby van het zomerse weer

Baby Bobby, het pasgeboren zoontje van Chantal Janzen, drijft nu al de spot met zijn moeder. Tenminste, Chantal denkt een stiekeme grinnik te bespeuren op dit zonnige kiekje.

Samen met de kleine geniet de presentatrice van het zomerse weer op een ligstoel in de schaduw. “Ja, lach jij maar stiekem om je moeders ietwat gestileerde vakantie-selfie. Met je dubbele onderkin”, schrijft ze onder de foto, waarop Bobby zijn lipjes krult.

Baywatch is er niets bij

Nou valt er eigenlijk niets aan Chantal te bespotten, vinden ook haar volgers. “Mooie mama!” en “Baywatch is er niets bij” wordt er gereageerd. Zowel de badpak als de zonnebril vallen enorm in de smaak.

Warm nest

Bobby is inmiddels ruim een maand oud. Hij werd op 29 maart geboren. Het is het tweede kindje van Chantal en haar partner Marco samen. Bobby is in een warm nest terecht gekomen met broer James en nog een broer en twee zussen – Marco’s kinderen uit een eerder huwelijk.

I like all dit❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 7 Jan 2018 om 12:12 (PST)

