Chantal Janzen deelt prachtige boodschap voor alle samengestelde gezinnen

Chantal Janzen deelt vaak foto’s en video’s op Instagram die óf ontzettend grappig, óf ontzettend lief, óf allebei zijn. Vandaag deelt ze een foto met een serieuze noot.

Het begint allemaal met de vraag van een ober in een restaurant dit weekend. Zijn dat allemaal haar kinderen? Ze moet vast trots zijn op haar grote, gelukkige gezin!

Anders dan anders

“Normaal antwoord ik op de eerste vraag zoals altijd wat gespeeld geschrokken (want zo iemand ben ik ja, shoot me). En daarna zeg ik ook nog lacherig er achteraan dat we niet altijd gelukkig zijn hoor. Maar vanmiddag niet”, begint ze haar verhaal

Hobbels

Ze geeft toe dat ze de afgelopen twaalf jaar echt niet altijd de ideale stief-, lief- of bonusmoeder is geweest voor de allerleukste ‘grote’ kinderen van de wereld. “We hebben echt wel wat hobbels gehad, ondanks de nodige pittige gesprekken, het gejank, de minder leuke woorden en de gelukkig op één hand te tellen ruzies die geen schoonheidsprijs verdienden. Ondanks mijn jaloezie vroeger. En hun in mijn ogen soms onredelijke kinderlogica. Of mijn ongelofelijk liefdevolle man’s verscheurde gevoel af en toe.

Feel good-movie

Ondanks dit alles hebben we het zo goed gedaan met z’n allen en zijn we twaalf jaar later een samengesteld gezin waar ik heel gelukkig mee ben. Met een man waar ik nog zo verliefd op ben. Met deze ‘grote’ kinderen die ik niet gebaard heb, maar die ik kan missen als ze niet bij ons zijn. Waar ik pijn van heb als zij pijn hebben, die oneindig veel van hun twee kleine broertjes houden en waar ik zelf niet te beschrijven veel van ben gaan houden. Tel daar nog een liefdevolle ex en moeder van deze snuiters met een dito gezin bij op en je hebt verdomme een feel good-movie van heb ik jou daar”, gaat ze verder.

Het komt goed

Maar voordat het glazuur van je tanden spat (en dat wil Chantal natuurlijk niet), wil ze wel nog één ding zeggen tegen alle moeders, vaders, stiefouders, kinderen en partners van geliefden met kinderen uit een eerdere relatie. “Het is echt niet altijd makkelijk en het duurt nu eenmaal even voordat twee gezinnen samensmelten. Forceer niks en geef het de tijd. Als er genoeg liefde is, komt het goed. Echt.”

Conclusie

En het antwoord op de vraag van de ober? “Ja, dit is mijn hele familie en ja, ik ben ontzettend blij en trots”, eindigt Chantal Janzen haar mooie bericht. En dat is precies waarom we zo van haar houden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 25 Feb 2019 om 8:20 (PST)

