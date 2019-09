Chantal Janzen onthult waarom ze stopte bij de Duitse televisie

Chantal Janzen is niet meer weg te denken van de Nederlandse beeldbuis. Haar talent werd ook opgemerkt in Duitsland, maar inmiddels is er een eind gekomen aan haar buitenlandse carrière. De presentatrice onthult nu waarom ze niet langer Duitstalig presenteert.

Chantal Janzen presenteerde in Duitsland onder andere The Voice Kids. Ook was ze jurylid in het showprogramma Superkids.

Man en kids

Chantal was tot 3 jaar geleden op de Duitse televisie te zien, maar verruilde deze buitenlandse ambitie met liefde voor meer tijd met haar gezin. Dit vertelt ze woensdag in Veronica Magazine. Ze is trotse moeder van 2 zoontjes: Bobby (1) en James (9).

Iets groters

Chantal: “Als ik kan kiezen tussen hier hetzelfde doen als dáár en in Duitsland ben ik zonder mijn familie, dan is de keuze snel gemaakt. Het zou echt iets groters en heel anders moeten zijn. Anders zou ik niet weten waarom ik alleen in een hotel zou gaan zitten ’s avonds.”

Oost, west

Geld is nooit een drijfveer geweest, vertelt Chantal in het magazine. “Mijn man en kinderen staan niet in verhouding tot veel geld. Ik wil gewoon thuis zijn.”

