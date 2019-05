Chantal Janzen deelt openhartig inkijkje in haar seksleven

Hoewel ze er niet echt happig op is om haar seksleven met de rest van de wereld te delen, heeft Chantal Janzen voor één keer een uitzondering gemaakt. In de nieuwste &C deelt de presentatrice haar seksdagboek.

Volgens Chantal kon ze er simpelweg niet onderuit, aangezien het blad in het teken staat van sex. “Als je een nummer over sex maakt, kun je natuurlijk geen editorial schrijven over het tropisch regenwoud en de klimaatschommelingen.”

Kleine stoorzender

In haar seksdagboek is te lezen hoe ze pas tegen het weekend op wat actie kan rekenen. “Jammer genoeg stormde er op het moment suprême een tienjarige binnen na een nachtmerrie over ‘een aap met een blauwe trui die ‘m achternazat’.” Zondag doet ze nog een poging, maar helaas niet met het gewenste resultaat. “Gesnurk hoorbaar na welgeteld zes minuten”, aldus Chantal.

Alsnog succes

Woensdag is het dan eindelijk tóch raak. “Wel meteen afgerold, -geveegd en -gemat, want God weet hoe vroeg Bobby wakker is de volgend ochtend.” Ook de dagen erna hebben de twee het nog even gezellig met elkaar. Maar al met al doen ze het niet vaak genoeg, zo concludeert Chantal.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP