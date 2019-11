Chantal Janzen geeft duidelijkheid over terugkeer 'Chantals pyjama party'

Chantal Janzen heeft een enorme kijkcijferhit te pakken met haar programma Chantals pyjama party. Na een afsluitende show in Ziggo Dome stond er op de schermen ‘tot volgend jaar’ geschreven, maar van de terugkeer op de beeldbuis of in de arena was de presentatrice zélf nog niet op de hoogte.

Dat onthult Chantal Janzen zaterdagavond ietwat onthutst tegenover RTL Boulevard.

Nooit meer

RTL Boulevard-verslaggever Jamie Trenité sprak de blonde na de show in de Amsterdamse Ziggo Dome. Terwijl ze haar glitterjurk nog aanhad en haar microfoontje nog omhad, vroeg de presentator over een mogelijk tweede show. “Ik kwam net af en toen zei ik direct dat ik het nooit meer ga doen”, begint Chantal.

Doerak

“Ik weet eigenlijk niet welke doerak de woorden ‘tot volgend jaar’ op het scherm heeft gezet”, grapt de musicalster. “Ik zei in ieder geval bij het afgaan niet ‘tot volgend jaar’, maar ‘tot de volgende keer!'”, benadrukt ze. De show van Chantals pyjama party lijkt dan ook echt eenmalig te zijn.

Verzadigd

En het programma zelf? Ook dat is nog niet zeker. “Voorlopig zal ik het even niet aanraken. Het moet fris blijven en goed blijven,” aldus de blondine. “Maar misschien keert het wel terug met iemand anders, of misschien doe ik het zelf. Maar op dit moment hang ik er een beetje tussenin, dat is mijn eerlijke antwoord”, verklaart Chantal Janzen.

