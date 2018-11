Chantal Janzen laat met dit filmpje van lachende baby Bobby vele harten smelten

Chantal Janzen deelt geregeld wat kiekjes van baby Bobby en vanmorgen was het weer zover. De presentatrice werd zó heerlijk wakker, dat er niets anders op zat dan dit met haar volgers te delen. En gelijk heeft ze, want deze video van baby Bobby laat vele harten smelten.

“Goeiemorge minskes! Prettig weekend”, schrijft ze bij het zoete filmpje waarop Bobby lachend in de camera kijkt. Dat is nog eens heerlijk wakker worden.

Sprekend

Met deze überschattige video laat Chantal nogmaals zien hoeveel de zeven maanden oude Bobby al op z’n moeder lijkt. Die ondeugende blik, z’n grote, blauwe ogen en die zoete glimlach: sprekend Chantal gewoon.

Ondeugend koppie

Dit was haar volgers ook niet ontgaan. Onder de video regent het reacties over de gelijkenissen tussen Chantal en haar mannetje. Moeder en zoon lijken als twee druppels water op elkaar. “Een mini-chantal” en “Precies z’n moeder met dat lieve, maar o zo ondeugende koppie”, klinkt het dan ook in de reacties.

