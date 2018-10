Zó ziet Chantal Janzen eruit als ze niet weet dat er een foto wordt gemaakt

Je denkt altijd: leuk, een spontane foto. Maar het resultaat valt nog weleens tegen.

Want het wordt al gauw een beetje onflatteus.

Je kijkt scheel, doet raar met je mond, je lijkt een beetje moe… Chantal Janzen is altijd wel in voor een dosis zelfspot. Ze deelt zonder enig probleem een foto op social media waarop te zien is hoe ze al etend niet doorheeft dat er een foto wordt gemaakt. Samen met Angela Groothuizen is ze momenteel in Los Angeles voor een Amerikaans televisieprogramma. De twee vrouwen hebben duidelijk lol met elkaar.

Fijn, die eerlijke foto’s op social media. Want zo zitten we er allemaal weleens bij, toch?

Bron & Beeld: Instagram