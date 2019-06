Chantal Janzen deelt gezellige gezinsfoto met alle kinderen

Het is Vaderdag en dat was voor Chantal een goede reden om een blije gezinsfoto op Instagram te zetten.

“Vaderdag. Trots op jou, op ons, hou van jou, van hen, en alles wat erbij hoort”, schrijft Chantal bij de lieve foto.

Samengesteld gezin

Dat ze zo trots is op haar gezin is natuurlijk terecht, want wát een leuk gezin op het zonnige kiekje. Haar man Marco Geeratz houdt de kleine Bobby (1) vast. Samen hebben de twee ook zoon James van 9 jaar. Marco heeft ook nog drie kinderen uit een eerdere relatie. Fashion director bij &C Esmée (28), styliste Isaa (23) en model Zion (20).

Reacties

Zion schrijft onder de foto van zijn (stief)moeder: “Vadertjeeeee 🌸🌟❤ YOU ROCK.”. Een volger van Chantal schrijft: “Prachtige foto! Wat een rijkdom ♥️”. Een ander: “Geniet van elkaar”. En zo is het maar net.

Beeld: ANP