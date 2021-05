Het Songfestival is nog maar net voorbij, maar presentatrice Chantal Janzen (42) heeft alweer een nieuw project om naar uit te kijken. Dit najaar presenteert ze op RTL 4 de nieuwe zaterdagavondshow Chantals Pyjama Party.

De titel zal menig tv-kijker bekend in de oren klinken, want Chantals Pyjama Party was in 2019 ook al te zien op RTL 4 als opvolger van Chantal Blijft Slapen. De blondine logeerde iedere aflevering bij twee bekende Nederlanders. Na de serie op tv, volde er onder dezelfde naam ook een concertreeks in de Ziggo Dome.

Advertentie

Droomvakantie

In het nieuwe programma zal Chantal niet meer bij BN’ers logeren. De studio-show waarin het publiek – uiteráárd in pyjama – spellen speelt en daarmee kans maakt op een droomvakantie wordt volgens RTL een zaterdagavondshow voor het hele gezin. “In deze show is het publiek niet alleen aanwezig om te klappen, juichen, genieten en lachen. Zij zijn de sterren van de avond en maken allemaal kans om geselecteerd te worden voor de meest uiteenlopende spellen, van hilarisch en uitdagend tot zenuwslopend.”

Fans van Chantal moeten nog heel even geduld hebben: Chantals Pyjama Party is vanaf oktober te zien bij RTL 4. Eén ding is zeker: slaapverwekkend wordt het niet.

Bron: RTL, Mediacourant. Beeld: ANP